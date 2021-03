Arminia wirft Neuhaus raus

Arminia Bielefeld setzt im Abstiegskampf einen neuen Impuls. Wie der Tabellen-16. mitteilt, werden Cheftrainer Uwe Neuhaus und Co-Trainer Peter Nemeth mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die Nachfolge tritt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Frank Kramer (48) an.

Die Geschäftsführung gibt zu Protokoll: „Wir sind Uwe Neuhaus und Peter Nemeth sehr dankbar für ihre engagierte Arbeit, die sie seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2018 geleistet haben. Uwe Neuhaus hat als Cheftrainer die Mannschaft in einer sehr schwierigen Situation im Tabellenkeller übernommen und innerhalb von anderthalb Jahren aus Abstiegsgefahr heraus zum Zweitliga-Meister und Bundesliga-Aufsteiger 2020 entwickelt.“

Strategischen Zukunftsplanung

Die Entscheidung sei „im Rahmen der langfristigen strategischen Zukunftsplanung hat der DSC Arminia Bielefeld entschieden [und] unabhängig vom Ausgang dieser Saison“ getroffen worden. Neuhaus hatte im Dezember 2018 in Bielefeld übernommen und die Ostwestfalen in der vergangenen Saison nach elf Jahren zurück in die Bundesliga geführt. Laut ‚kicker‘ sind ein „nicht mehr intaktes Binnenverhältnis“ zur Klubspitze und Zweifel an Neuhaus' „Eignung [...] für die perspektivische Ausrichtung des Klubs als Ausbildungsverein“ Grund für die Trennung.

Sportgeschäftsführer Samir Arabi sagt: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben wir gemeinsam entschieden, den geplanten Wechsel jetzt vorzuziehen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Mannschaft die nötige Qualität besitzt, um unser sportliches Ziel zu erreichen. Mit dem Wechsel in einer entscheidenden Saisonphase wollen wir der Mannschaft noch einmal einen besonderen Impuls geben. Wir brauchen einen maximalen Zusammenhalt, das Heben aller Potenziale und eine Leidenschaft, wie sie in den Kernwerten unseres Vereins verankert ist.“