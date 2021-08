Stanisic: Kroatien statt DFB

Josip Stanisic hat sich vorläufig gegen eine Zukunft beim DFB entschieden. Der Rechtsverteidiger des FC Bayern ist stattdessen erstmals im Kader der kroatischen U21-Nationalmannschaft für die September-Partien.

Stanisic stand unter dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zuletzt dreimal in Folge als Rechtsverteidiger in der Startelf. In der Vergangenheit lief der 21-jährige gebürtige Münchner auch schon für Deutschlands Juniorenteams auf.