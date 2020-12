Heidenheim bindet Sessa

Der 1. FC Heidenheim hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kevin Sessa verlängert. Das neue Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft bis 2024. Sessa kam in der laufenden Saison in zwölf von 13 Ligaspielen zum Einsatz.

Der 20-Jährige sagt: „Ich bin stolz, dass ich beim FCH meine ersten Schritte im Profifußball machen konnte. Jetzt freue ich mich, langfristig das FCH Trikot zu tragen und werde alles dafür tun, um mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich weiterzuhelfen.“