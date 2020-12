Europas Top-Torjäger: CR7 und Henry setzen Ausrufezeichen

Ins Rennen um den Titel als Europas bester Torjäger schaltet sich ein prominenter Name ein. Der Franzose Thomas Henry – nicht verwandt mit Welt- und Europameister Thierry Henry – steht nach seinem lupenreinen Hattrick im Spiel gegen den KV Kortrijk (3:0) hinter Paul Onuachu und Robert Lewandowski an Position drei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es war das siebte Ligaspiel in Folge, in dem der 26-jährige Mittelstürmer für den belgischen Tabellendritten OH Leuven ins Schwarze traf. Die beste Trefferquote in der Top 10 weist unterdessen weiterhin Zlatan Ibrahimovic auf. Alle 53 Minuten traf der 39-jährige Schwede vor seiner Muskelverletzung im Schnitt.

Treffsicher präsentiert sich dieser Tage auch Cristiano Ronaldo – wenn auch nur vom Punkt. Wie schon im Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) schnürte CR7 gegen den FC Genua (3:1) einen Elfmeter-Doppelpack. Der 35-jährige Portugiese steht nun bei zehn Ligatoren in sieben Einsätzen.

Die besten Torjäger Europas