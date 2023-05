Ablösefreier Torjäger: Bundesliga-Klubs im Rennen um Morelos

Vor einer Woche bestätigte Michael Beale, dass Alfredo Morelos den Glasgow Rangers zum Saisonende den Rücken kehren wird. „Jetzt ist vielleicht der Moment für jemanden wie Alfredo gekommen, sich zu befreien und etwas Neues zu versuchen“, führte der Cheftrainer aus und machte keinen Hehl daraus, dass er nicht unendlich unglücklich über den bevorstehenden Abgang des exzentrischen Torjägers ist.

Zahlreiche Interessenten aus ganz Europa haben bereits angeklopft, darunter Fenerbahce und der FC Sevilla. Nach FT-Informationen stehen die Vertreter des elffachen Nationalspielers auch mit Klubs aus Deutschland in Kontakt. Dabei handelt es sich um Vereine aus dem oberen Drittel der Tabelle mit Europapokal-Ambitionen.

Ablösefrei ist Morelos wahrlich ein Schnäppchen. Auch wenn der Südamerikaner als Heißsporn bekannt ist, spricht seine Trefferquote für sich. In sechs Jahren für die Rangers erzielte der Kolumbianer bislang 124 Tore in 268 Pflichtspielen, dazu legte er 58 Treffer auf. Der Torriecher des 26-Jährigen würde auch einigen Klubs in der Bundesliga gut zu Gesicht stehen.