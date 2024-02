FC Bayern: Entscheidendes Treffen wegen Tel

Mathys Tel schoss insbesondere in der Hinrunde wichtige Tore für den FC Bayern. Näher ran an einen Stammplatz kam er trotzdem nicht so wirklich. Entsprechend kokettierte Berater Gadiri Camara gegenüber der ‚Bild‘ zuletzt erstmals mit einem Abschied im Sommer:

„Wir müssen alle Optionen in Betracht ziehen, denn Mathys weiß, dass er wertvoll ist und ein Top-Spieler sein wird. Manchmal muss man einfach das Gefühl haben, dass man auf dem gleichen Weg ist. Wir werden es sehr bald sehen, aber ich bin zuversichtlich.“

Positives Treffen

Mittlerweile ist offenbar alles geklärt. Fabrizio Romano berichtet von einem Treffen zwischen Camara und Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am heutigen Montag. Dieses sei „sehr positiv“ verlaufen. Der Klub habe seine Pläne mit Tel unterstrichen, der 18-jährige Stürmer sei Teil des Projekts. Offenbar unabhängig davon, wer in der kommenden Saison das Team trainieren wird.

Mehr noch: Sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung sei denkbar. Tels aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2027 datiert. Im Sommer 2022 war das Toptalent für rund von 25 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach München gewechselt und entwickelte sich seither zum Edeljoker, der jedoch allmählich nach mehr Einsatzzeit strebt. Bleibt abzuwarten, ob er diese in der kommenden Saison tatsächlich beim FCB oder etwa bei einem möglichen Leih-Verein sammeln darf.