Liverpool: Verkündet Salah hier seinen Abschied?

Mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Manchester United hat der FC Liverpool am gestrigen Sonntag seinen perfekten Saisonstart unter Klopp-Nachfolger Arne Slot fortgesetzt. Nach drei Spieltagen stehen die Reds mit neun Zählern punktgleich mit Manchester City auf Platz zwei der Tabelle.

Hauptdarsteller des Liverpooler Erfolgszugs ist Mohamed Salah. Sechs Torbeteiligungen stehen für den 32-jährigen Stürmerstar bereits zu Buche. Drei davon verzeichnete er gestern gegen United: Ein Tor erzielte er selbst, zwei weitere legte er vor. Tolle Nachrichten für die Fans des FC Liverpool, die die Chance haben, den ägyptischen Routinier in Topform zu sehen.

Was Salah nach dem Spiel gegenüber ‚Sky Sports‘ sagte, wird der roten Anhängerschaft aber weniger gefallen haben: „Ich hatte einen guten Sommer und viel Zeit für mich selbst, um eine positive Einstellung zu finden, denn – wie Sie wissen – ist das mein letztes Jahr im Klub. Ich will es einfach nur genießen und nicht darüber nachdenken. Ich fühle mich frei und dann werden wir sehen, was im nächsten Jahr passiert.“

Hat der Linksfuß also bereits entschieden, seinen auslaufenden Vertrag in Liverpool nicht zu verlängern? Im weiteren Interview-Verlauf ruderte Salah etwas zurück: „Vor dem Spiel habe ich mir gesagt, dass es mein letztes Spiel hier (im Old Trafford, Anm. d. Red.) sein könnte. Niemand im Klub hat mit mir bislang über eine Verlängerung gesprochen, also denke ich mir ‚Okay, ich spiele gerade meine letzte Saison‘ und werde abwarten, was am Saisonende passiert.“

Zweifel bleiben

Das klang schon etwas weniger offensiv. Auch Trainer Slot wollte nach der Partie auf Salah angesprochen einen feststehenden Abschied nicht bestätigten: „Es geht hier um viel ‚Was wäre, wenn‘. Aktuell ist er einer unserer Spieler und darüber bin ich sehr glücklich.“

Und auch die englischen TV-Experten scheinen aktuell nicht von einem Salah-Abgang auszugehen. Jamie Carragher etwa sagte über Salah bei ‚Sky Sports‘: „Ich wäre sehr überrascht, wenn Salah nächstes Jahr nicht für Liverpool spielt.“ Klar ist allerdings: Durch seine Aussagen hat Salah einen möglichen Klubwechsel selbst auf die Agenda gebracht.