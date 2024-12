Deutschland-Rückkehr? Christensen führt Gespräche

Der beim AC Florenz so glücklose Oliver Christensen könnte im Januar in den deutschen Fußball zurückkehren. ‚Sky‘ berichtet, dass der 25-jährige Schlussmann Gespräche mit Klubs aus Deutschland führt. Konkrete Namen nennt der Bezahlsender allerdings nicht.

In Florenz bekommt Christensen seit geraumer Zeit kein Bein an den Boden. In der laufenden Spielzeit gönnte ihm Cheftrainer Raffaele Palladino noch keine einzige Einsatzminute. 2023 war Christensen für rund vier Millionen Euro Ablöse von Hertha BSC zur Fiorentina gewechselt. Dort ist er vertraglich noch bis 2028 gebunden.