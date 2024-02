Burgstaller unterzeichnet neuen Vertrag

https://www.skrapid.at/de/startseite/news/news/aktuelles/2024/02/der-kapitaen-bleibt-an-bord-1

Der Kapitän bleibt an Bord!

Nach rund acht Jahren im Ausland mit Stationen bei Cardiff City, dem 1. FC Nürnberg, dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli kehrte Guido Burgstaller im Sommer 2022 aus Hamburg zum SK Rapid retour. Für Grün-Weiß bestritt der im April 1989 geborene Kärntner zwischen 2011 und 2014 bereits 109 Pflichtspiele, in denen er 27 Treffer erzielen konnte, drei davon in seinem vorerst letzten Match bei einem 5:2-Sieg in der letzten Runde der Saison 2013/14 bei der SV Ried. Die Heimkehr des Stürmers, der wie schon in