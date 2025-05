Kovac pusht: BVB forciert Jashari-Deal

Borussia Dortmund konkretisiert das Interesse an Ardon Jashari vom FC Brügge. Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist die treibende Kraft dahinter Niko Kovac, der den Mittelfeldspieler zu seinem Transferziel Nummer eins erklärt hat.

Demnach haben bereits Gespräche zwischen dem BVB-Trainer und der Spielerseite stattgefunden. In Kürze sollen die Verhandlungen zwischen den Vereinen beginnen. Dann wird sich auch herauskristallisieren, welchen Betrag die Dortmunder für einen Transfer aufbringen müssten.

Die Schwarz-Gelben sind mit ihrem Interesse an Jashari aber nicht allein. Manchester City soll sich in der Pole Position befinden, darüber hinaus wünscht sich Erik ten Hag den 22-jährigen Schweizer bei Bayer Leverkusen. In Brügge ist der Sechser noch bis 2029 vertraglich gebunden.