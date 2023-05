Drama im Keller: Hertha steigt ab | Werder & TSG gerettet

Hertha BSC spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Am 33. Spieltag kassierten die Berliner in der vierten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich gegen den VfL Bochum. Der Kopfball von Keven Schlotterbeck besiegelte somit den siebten Hertha-Abstieg aus der Bundesliga.

Derweil ist Werder Bremen nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln gerettet. Die TSG Hoffenheim kann nach dem 4:2-Erfolg gegen Union Berlin nicht mehr direkt absteigen. Auch Relegationsplatz 16 ist aufgrund des wesentlich besseren Torverhältnisses im Vergleich zum VfL Bochum praktisch ausgeschlossen.

Schalke 04 bleibt derweil dank des 2:2 gegen Eintracht Frankfurt im Rennen. Die Königsblauen müssen am letzten Spieltag bei RB Leipzig jedoch auf ihre gelbgesperrten Leistungsträger Moritz Jenz und Simon Terodde verzichten. Am Abend (18:30 Uhr) tritt RB beim Tabellenführer FC Bayern an.