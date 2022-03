Mazraoui: „Ich werde ins Ausland gehen“

Noussair Mazraoui hat sich festgelegt und wird Ajax Amsterdam im Sommer verlassen. Im Gespräch mit ‚NOS‘ verrät der Marokkaner: „Die Chance, dass ich hier bleibe, ist gleich null, ich werde ins Ausland gehen, um ein Abenteuer zu erleben.“ Der Vertrag des 24-Jährigen läuft zum Saisonende aus, sodass der Rechtsverteidiger ablösefrei wechseln kann.

In den vergangenen Wochen wurden etliche Vereine mit Mazraoui in Verbindung gebracht, eine Einigung mit dem FC Barcelona dementierte der Rechtsfuß jüngst. Das Ajax-Talent sagt bei ‚NOS‘ zwar, dass Barça-Verteidiger Dani Alves sein Vorbild sei, dies sei aber nicht ausschlaggebend für seine Klubwahl. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sind an Mazraoui dran.