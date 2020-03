Favre: Das ist Haalands Erfolgsgeheimnis

Anlaufzeit ist für Erling Haaland ein Fremdwort. Bei seinem Debüt gegen den FC Augsburg (5:3) schnürte der Neu-Dortmunder einen Dreierpack. Es folgten neun weitere Treffer, in nur acht Partien wohlgemerkt. Ein 20-Millionen-Transfer, der sich schon jetzt voll ausgezahlt hat.

BVB-Trainer Lucien Favre erklärt den Spieler Haaland im Interview mit der ‚WAZ‘ genauer: „Wir hatten auch vorher selten Probleme, Torchancen zu kreieren. Die hatten wir immer. Aber jetzt haben wir einen Zielspieler.“ Der 19-jährige Norweger ist das Puzzleteil, das dem Dortmunder Angriffsspiel lange Zeit gefehlt hat.

„Er beschleunigt, bremst, beschleunigt“

Favre: „Wir wissen, dass seine Stärke die Läufe in die Tiefe sind. Er beschleunigt, bremst, beschleunigt wieder – dadurch zögern die Innenverteidiger und können ihm im entscheidenden Moment oft nicht folgen.“

Bei all der Euphorie tritt Favre aber auch auf die Bremse und mahnt: „Trotzdem muss er weiter lernen, gerade beim Kombinationsspiel. Er muss sich manchmal noch besser zwischen den Linien bewegen, die Bälle fordern und sich dann aufdrehen.“

Sonderlob für Can

Ebenfalls auf Anhieb überzeugt hat Emre Can (26), der Ende Januar von Juventus Turin nach Dortmund kam. Favre schwärmt: „Man sieht seine Erfahrung. Er strahlt Ruhe aus. Er verteidigt gut, er gewinnt seine Zweikämpfe. Er kann das Spiel zudem beschleunigen, für mich ist das obligatorisch für einen Mittelfeldspieler. Allerdings merkt man auch, dass er zuletzt nicht viel gespielt hatte, da fehlt ihm manchmal noch ein wenig der Rhythmus.“

Am heutigen Samstagabend (18:30 Uhr) tritt Schwarz-Gelb zum Topspiel bei Borussia Mönchengladbach an. Haaland und Can dürften beim Duell Vierter gegen Dritter gesetzt sein.