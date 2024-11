Nächste Überraschung um Williams?

Der Verbleib von EM-Star Nico Williams (22) war bereits ein starkes Statement von Athletic Bilbao im vergangenen Sommer. Vor allem der La Liga-Rivale FC Barcelona zeigte großes Interesse, doch der Flügelstürmer ließ sich eine weitere Saison im heimischen Baskenland schmackhaft machen und entschied sich gegen den Abgang nach Katalonien.

Nun arbeitet Athletic am nächsten dicken Ausrufezeichen. Einem Bericht der spanischen Fachzeitung ‚Sport‘ zufolge plant Bilbao, mit Williams über 2027 hinaus zu verlängern. Die Zuversicht sei groß im Lager der Basken, den Coup in den kommenden Monaten einzutüten. Man peile einen Vollzug im Winter an.

Barças Interesse an Williams soll bis heute nicht abgeflaut sein, allerdings sind den Blaugrana finanziell weiter die Hände gebunden. Ohne größere Verkäufe oder Sponsorendeals kommt ein Transfer dieser Größenordnung vorerst kaum infrage. Noch steht im Vertrag des Europameisters eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro – gut möglich, dass diese im Rahmen einer Verlängerung angehoben würde.