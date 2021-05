Neururer steigt beim WSV ein

Peter Neururer hat eine neue Aufgabe im deutschen Fußball. Der Regionalligist Wuppertaler SV vermeldet die Berufung des Kulttrainers in den Vorstand. Schon vor Tagen hatte der der bergische Traditionsklub bekanntgegeben, dass über Neururers Einstieg befunden werden soll.

Als „bundesweit bekannter und vernetzter Fachmann“ soll der 66-Jährige dem „Verein auf unterschiedlichen Feldern helfen und diesen weiterentwickeln“, heißt es in einer WSV-Mitteilung. Neururer blickt auf fast vier Jahrzehnte in der Trainerbranche zurück. Sein Meisterstück legte der gebürtige Marler zwischen 2001 und 2005 beim VfL Bochum ab, den er seinerzeit in den UEFA Cup führte.