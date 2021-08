City verlängert mit Dias

Manchester City stattet Rúben Dias mit einem neuen Vertrag aus. Nach offiziellen Angaben der Skyblues unterschreibt der 24-jährige Innenverteidiger einen bis 2027 datierten Kontrakt. Ursprünglich war der Sommerneuzugang aus dem Vorjahr noch bis 2026 gebunden.

„Rubens neuer Vertrag ist eine großartige Nachricht für unseren Verein. Obwohl er erst vor weniger als einem Jahr zu uns gekommen ist, hat Ruben in dieser Zeit bereits bewiesen, dass er ein wichtiger Teil unserer Mannschaft ist“, sagt Txiki Begiristain, Direktor Profifußball.

„Er hat alles, was man sich von einem Innenverteidiger wünscht und noch viel mehr“, fährt Begiristain fort, „und er wird ein wichtiger Teil unseres Bestrebens sein, dem Verein in den nächsten Jahren noch mehr Erfolg zu bringen. Es sagt alles über seine Qualität und seine Bedeutung für den Verein aus, dass wir sein Wirken mit diesem neuen Vertrag würdigen wollten.“

68 Millionen Euro Ablöse überwiesen die Citizens im vergangenen Jahr an Benfica Lissabon. Dias sollte der Abwehr ein neues Gesicht verpassen und übertraf in seiner ersten Saison in 50 Pflichtspieleinsätzen alle Erwartungen. Nur 32 Gegentreffer fing sich die ligabeste Defensive auf dem Weg zur Meisterschaft. Darüber hinaus wurde der 1,87 Meter große Rechtsfuß bei City zum Spieler der Saison gewählt.

