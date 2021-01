Berater bestätigt Bundesliga-Interesse an Ondoua

Gaël Ondoua von Servette Genf könnte zur kommenden Saison in Deutschland landen. „Wir haben tatsächlich mehr oder weniger zufriedenstellende Angebote aus den genannten Ländern erhalten, aber ich kann die Namen der betreffenden Vereine nicht nennen“, bestätigt Berater Tony Sonde gegenüber FT, dass Klubs aus Deutschland und Belgien im Rennen um den Sechser sind. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich dabei um Mainz 05 und den 1. FC Köln sowie Royal Antwerpen, Cercle Brügge und Kayserispor.

Im Sommer läuft Ondouas Vertrag in Genf aus. Entsprechend gelassen ist die Entourage des 25-jährigen Kameruners. „Wir haben es nicht eilig, alles hängt von den Angeboten und dem vorgeschlagenen sportlichen Projekt ab. Wir werden alles prüfen. Ich denke, der Verein will ihn bis zum Ende der Saison behalten“, so Sonde, der auch einen Last-Minute-Abschied bis zum Deadline Day am Montag nicht ausschließt: „Es gibt auch ständig Gespräche für einen Transfer noch vor dem Ende der Wintertransferperiode.“