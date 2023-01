Malcom bietet sich PSG an

Malcom strebt einen Abschied von Zenit St. Petersburg an. Nach Informationen unserer französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato wurde der 25-jährige Flügelspieler Paris St. Germain über Mittelsmänner angeboten. Nach vier Jahren in Russland möchte der Brasilianer wieder auf höchster europäischer Vereinsebene spielen. An Zenit ist der ehemalige Barça-Profi noch bis 2027 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend ist eine Leihe mitsamt Kaufoption bis Transferschluss das realistischste Szenario für diesen Deal. Einst hatte Zenit 40 Millionen Euro für Malcom auf den Tisch gelegt. Dass der Leistungsträger (22 Torbeteiligungen in 23 Pflichtspielen in dieser Saison) angesichts seiner sportlichen Leistungen sowie der verbleibenden Vertragslänge für weniger wechselt, erscheint unwahrscheinlich.

Lese-Tipp

Drittes PSG-Angebot für Cherki