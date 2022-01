DFB-Talent debütiert: Klopp setzt auf Frauendorf

Jürgen Klopp bewies in der Vergangenheit schon häufig, dass er ein Auge für Toptalente hat. Am gestrigen Sonntagnachmittag gab der Erfolgscoach einem weiteren Juwel die Chance, Profiluft zu schnuppern. Melkamu Frauendorf feierte im FA Cup sein Debüt für den FC Liverpool.

In der 81. Minute war es soweit. Der 17-Jährige wurde für den gleichaltrigen Kaide Gordon eingewechselt und durfte beim Abpfiff den 4:1-Erfolg seiner Mannschaft über Shrewsbury Town auf dem Feld bejubeln. Es könnte der erste von vielen Einsätzen in der ersten Mannschaft der Reds gewesen sein.

Flexibler Mittelfeldspieler

Der Rechtsfuß spielt eine starke Saison für die U18 von Liverpool. Vier Tore und vier Assists stehen für Frauendorf in elf Ligaspielen zu Buche. Damit verdiente sich der Mittelfeldakteur seine Nominierung für das FA Cup-Spiel. Dass der Kader von Klopp durch Corona-Fälle dezimiert ist, spielte dem jungen Talent ebenfalls in die Karten.

Einer von vielen Pluspunkten bei Frauendorf ist die Flexibilität. Seine Fähigkeiten erlauben es ihm, zentral und auf den Flügeln zu spielen. Der Youngster brilliert mit einer sehr engen Ballführung und schnellen Tempodribblings sowie jeder Menge Zug zum Tor. Auf Außen ist er dadurch schwer unter Kontrolle zu bringen.

Läuft Frauendorf in zentraler Position auf, setzt er seine Mitspieler mit cleveren Steckpässen in Szene. Auffällig ist seine Spielübersicht sowie sein gutes Auge für den besser postierten Nebenmann. Zudem stellt er immer wieder unter Beweis, dass er in der Lage ist, das Spieltempo zu drosseln oder je nach Bedarf einen Gang hochzuschalten.

Vom Kraichgau an die Anfield Road

Der deutsche U-Nationalspieler durchlief die Jugendakademie der TSG Hoffenheim von 2014 bis 2020. In dieser Zeit zog Frauendorf auch die Aufmerksamkeit des DFB auf sich. Erstmals spielte er 2019 für die deutsche U15, im Nachgang wurde er regelmäßig nominiert und sammelte Einsätze für die U16, U17 und U18.

Sein älterer Bruder Melesse (19) spielt derweil noch in Hoffenheim, läuft dort für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auf. Im Sommer 2020 zog es den jüngeren Bruder an die Anfield Road. Beim FC Liverpool macht der Rohdiamant nun seine nächsten Schritte auf der Karriereleiter. Ob sich Frauendorf auf Dauer beim Premier League-Klub etablieren kann, wird die Zukunft zeigen. Alle notwendigen Attribute dafür bringt er jedenfalls mit.