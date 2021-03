Ibrahimovic will verlängern

Zlatan Ibrahimovic sieht keinen Grund, seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt beim AC Mailand nicht zu verlängern. „Ich fühle mich beim AC Mailand sehr wohl und bin positiv gestimmt, meinen Vertrag zu verlängern“, zitiert ‚Sky Italia‘ den 39-jährigen Mittelstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz zweier Verletzungsunterbrechungen und einer Corona-Infektion schoss Ibrahimovic in dieser Saison 17 Tore in 23 Pflichtspielen. „Ich möchte bei Milan weitermachen. Das Projekt ist aufregend“, kündigt der Schwede an. Mit den Rossoneri belegt Ibrahimovic aktuell Platz zwei in der Serie A.