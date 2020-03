Medien: Neymar teilt Wechselwunsch mit

Superstar Neymar (28) ziert am heutigen Samstag mal wieder die Titelseite der katalanischen ‚Sport‘. Aus dem zugehörigen Artikel geht hervor, dass der Brasilianer unbedingt zum FC Barcelona zurückkehren will und seinen Wechselwunsch bereits bei seinem Ex-Klub hinterlegt habe.

Problem: Neymar steht noch bis 2022 bei Paris St. Germain unter Vertrag – das sich schon im vergangenen Sommer erfolgreich gegen einen Verkauf gewehrt hatte. Nun habe Neymar jedoch versichert, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ab Sommer wieder im Camp Nou auflaufen zu dürfen.

Teil des Plans sei es, Artikel 17 des FIFA-Transferreglements mit einzubeziehen. Demnach könnte Neymar seinen Vertrag bei PSG einseitig kündigen, der internationale Sportsgerichtshof (CAS) würde dann die Ablöse festlegen. Womöglich rund 180 Millionen Euro. 2017 hatte PSG noch 222 Millionen für den kreativen Angreifer an Barça überwiesen.

Dass Neymar nach wie vor den Wunsch hegt, nach Barcelona zurückzukehren ist glaubhaft. Dass in Zeiten der Pandemie jedoch Ablösen in Höhe von 180 Millionen Euro gezahlt werden, jedoch unwahrscheinlich. PSG wird als Scheich-Klub von der Coronakrise wohl kaum in seiner Existenz bedroht werden, sodass man auf einen Neymar-Verkauf alles andere als angewiesen ist.