Neue Ablöse-Details: Bricht Haaland den Neymar-Rekord?

- Quelle: as

Wie schon zu BVB-Zeiten besitzt Erling Haaland (22) auch bei Manchester City eine Ausstiegsklausel. Beraterin Rafaela Pimenta zuletzt: „Ich habe immer gesagt, dass es eine meiner Prioritäten, dass ich den Spielern etwas gebe, das ich den Türschlüssel nenne. Wenn ein Spieler zu einem Verein wechselt, dann tue ich alles dafür, dass er den Türschlüssel weiter in seinen Händen hält.“

Gültig ist die Ausstiegsklausel ab dem Sommer 2024. Über die Höhe kursierten in der Vergangenheit unterschiedliche Meldungen – die ‚as‘ hat nun neue Informationen erhalten. Der Zeitung aus Madrid zufolge sind 220 bis 240 Millionen Euro nötig, um Haaland aus seinem bis 2027 datierten Vertrag herauszukaufen.

Die Klausel gelte auch für die Jahre 2025 und 2026. Der bisherige Rekord aus dem Sommer 2017, aufgestellt von 222-Millionen-Mann Neymar bei seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St. Germain, würde bei einem Haaland-Deal also ins Wanken geraten.

Real Madrid positioniert sich

Konkrete Schritte sind laut ‚as‘ in naher Zukunft vor allem von Real Madrid zu erwarten. Die Königlichen haben die „Operation Haaland reaktiviert“, heißt es. Der Klub aus der Hauptstadt wolle „alle notwendigen Mechanismen in Gang setzen“, um vorbereitet zu sein, sollte sich Haaland im nächsten Jahr zu einem Transfer entschließen.

Die Madrilenen werden von nun an den Kontakt zum Umfeld des norwegischen Torjägers vorantreiben, so die ‚as‘ – Real wolle sich frühzeitig in die Pole Position manövrieren. Im Bernabéu wird der Nachfolger von Karim Benzema (35) gesucht, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag wohl noch einmal verlängern wird.

Die Chancen, dass Haaland anbeißt, könnten schlechter stehen. Agentin Pimenta ließ bereits durchblicken: „Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid. Sie haben etwas Eigenes, das auch für die Spieler ein Traum ist.“ Real Madrid habe „diese Magie“. Ob sich Haaland 2024 verzaubern lässt?