Anton erläutert VfB-Wechsel

Waldemar Anton hat sich zu seinem Wechsel zum VfB Stuttgart geäußert. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ sagt der Defensivallrounder: „Jeder Fußballer will in der Bundesliga spielen, das war auch mein Gedanke. Natürlich habe ich mit Hannover viel erlebt, viele Auf und Abs gehabt und zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Ich habe aber schon früh signalisiert, dass ich auf jeden Fall wieder in der 1. Liga spielen möchte. Ich denke, jetzt war der richtige Moment, um diesen Schritt zu machen.“

Für Anton überwies Aufsteiger Stuttgart vier Millionen Euro Ablöse an Hannover 96. Zwölf Jahre lang hatte der heute 24-Jährige das Trikot der Niedersachsen getragen. Zur Umstellung auf den VfB meint Anton: „Es wird beim VfB in manchen Situationen etwas schneller nach vorn gespielt. Das ist der wesentliche Unterschied. Ansonsten ist aber vieles ähnlich im Vergleich zu Hannover. Die Leute sind hier alle sehr offen.“