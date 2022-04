FC Bayern: Müller-Verlängerung vor dem Abschluss

Der Vertragspoker um Thomas Müller ist offenbar so gut wie beendet. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist mittlerweile klar, dass der 32-Jährige in München verlängern wird. Man befinde sich auf der „Zielgeraden“. Laut ‚Bild‘-Reporter Tobias Altschäffl steht die Verlängerung sogar „unmittelbar bevor“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Müllers aktueller Vertrag beim Rekordmeister ist noch bis 2023 datiert. Künftig soll er bis 2025 an seinen Klub gebunden sein. Seit dem Sommer 2000 ist der Offensivspieler bereits für die Bayern aktiv. Nach Ablauf seines neues Vertrags hätten er und der Klub also ein Vierteljahrhundert lang zusammengearbeitet.

Bereits nach dem jüngsten 3:0-Auswärtssieg gegen Arminia Bielefeld hatte Müller erklärt: „De facto gibt es nichts zu verkünden. Wir befinden uns in guten Gesprächen, in gutem Austausch. Beide Seiten wollen. Ich glaube, dass man da am Ende des Tages auch eine Lösung finden wird. Aber wie, wann, wo – das werdet ihr dann erfahren.“ Lange wird es wohl nicht mehr dauern.