Liverpool - Chelsea: So könnt ihr das Premier League-Spiel live sehen

Vier Ligaspiele in Folge verlor der FC Liverpool zuletzt. Am vergangenen Wochenende gelang es, die Negativserie mit einem 2:0-Erfolg gegen Sheffield United zu durchbrechen. Demgegenüber steht der FC Chelsea, der seit der Ankunft von Thomas Tuchel bisher in jedem Spiel gepunktet hat. Das Spiel wird ein Duell der Gegensätze: Vollgas-Offensivfußball von Liverpool trifft auf die abwartende Idee, die Tuchel vorerst an der Stamford Bridge einimpfte.

Liverpool gegen Chelsea live im TV

Das Duell zwischen dem LFC und dem CFC findet am Donnerstag, den 4. März statt. Der Anstoß im Anfield Stadium erfolgt planmäßig um 21:15 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go streamen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Liverpoolern und den Londonern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.