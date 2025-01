Rashford schlägt 42-Millionen-Offerte aus

Marcus Rashford von Manchester United schließt ein Engagement in Saudi-Arabien kategorisch aus. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, konnte selbst das offerierte Jahresgehalt über umgerechnet mehr als 42 Millionen Euro den Angreifer nicht von einer Zusammenarbeit überzeugen. Drei konkrete Anfragen aus der Wüste sollen beim Engländer vor kurzem eingetrudelt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen wünscht sich Rashford offenbar einen Verbleib in einer Top-Liga. In Manchester besitzt das Eigengewächs dem Vernehmen nach allerdings keine Zukunft mehr. Unter dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim spielt der Offensivspieler so gut wie gar keine Rolle mehr, fand sich zuletzt nicht mal mehr im Kader wieder. Das Paket aus Ablöse sowie Gehalt dürfte jedoch nur für wenige Klubs zu stemmen sein.