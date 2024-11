Juve bestätigt: Cabal erleidet Kreuzbandriss

Juventus Turins Linksverteidiger Juan Cabal hat sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Wie der Verein verkündet, wurde die Verletzung des 23-Jährigen im Rahmen mehrerer diagnostischer Tests festgestellt. Damit wird der Kolumbianer monatelang ausfallen, voraussichtlich ist sogar die aktuelle Saison gelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cabal wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Im vergangenen Juli war der Linksfuß für eine Ablöse in Höhe von 12,8 Millionen Euro von Hellas Verona nach Turin gewechselt. In der laufenden Saison stand Cabal in der Hälfte aller Liga-Partien in der Startelf.