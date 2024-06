Heidel kommentiert Gruda-Gerüchte: „Dann wäre er schön blöd“

Christian Heidel bringen die öffentlich getätigten Aussagen von Offensivjuwel Brajan Gruda über einen Abschied von Mainz 05 in diesem Sommer nicht aus der Ruhe. „Soll er vielleicht sagen, dass er auf alle Fälle in Mainz bleiben will, komme was da wolle?“, sagt der Sportvorstand der 05er gegenüber der ‚Bild‘, „dann wäre er schön blöd, weil er momentan nicht weiß, was vielleicht alles noch passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gruda hatte kürzlich über einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern gesagt: „Auf jeden Fall. Jeder Fußballer träumt schon als Kind davon, mal bei Bayern zu spielen.“ Heidel sagt dazu: „Das ist eine Standard-Antwort gewesen, der Junge ist total aufgeräumt. Kein Problem.“

Lese-Tipp

Van den Berg: Mainz muss warten

XXL-Preisschild bleibt

Am Bruchweg geht man trotz des hohen Interesses davon aus, dass der 20-jährige Jungnationalspieler noch eine Saison in Mainz bleibt. Grudas Vertrag gilt noch bis 2026. „Nur bei einem wirklich absolut außergewöhnlichen Angebot denken wir darüber nach, ihn schon dieses Jahr gehen zu lassen“, betont Heidel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach wären 50 Millionen Euro Ablöse nötig, um Mainz zum Verkauf des Eigengewächses zu bewegen. Zuletzt wurden neben dem FC Bayern auch Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Klubs aus England mit Gruda in Verbindung gebracht.