Arsenal: Arteta soll verlängern

Der FC Arsenal will Mikel Arteta noch vor dem Saisonende einen neuen Vertrag anbieten. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ winkt dem Spanier ein Zweijahresvertrag samt Gehaltserhöhung. Damit wollen die Londoner dem Interesse von Manchester City vorbeugen, die Arteta als potenziellen Nachfolger von Pep Guardiola im Auge haben.

Arteta ist aktuell noch bis zum Sommer 2023 an die Gunners gebunden. Inzwischen bekleidet der 39-Jährige seit über zwei Jahren den Posten des Cheftrainers beim FC Arsenal. Nach einer enttäuschenden Vorsaison steht der Verein momentan auf dem sechsten Platz in der Premier League und kämpft um den Einzug in die Champions League.