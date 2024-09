Die BVB-Aufstellung gegen Bochum

Bereits nach vier Spieltagen steht der neue Trainer Nuri Sahin bei Borussia Dortmund etwas unter Druck. Der Saisonstart ist mit sieben Punkten aus vier Partien nicht katastrophal schlecht, die krachende 1:5-Niederlage beim VfB Stuttgart legte jedoch einige Probleme bei den Schwarz-Gelben offen. Die Abwehr wirkte teilweise überfordert, die Offensive mitunter wenig kreativ.

Sahin musste sich aufgrund seiner Aufstellung einiges an Kritik anhören – sowohl extern als auch intern. Im Zentrum standen dabei Nico Schlotterbeck, der als einer der besten Innenverteidiger der vergangenen Europapokalsaison unter dem neuen Coach plötzlich den Linksverteidiger geben musste und Marcel Sabitzer, der im 4-2-3-1-System erneut den rechten Flügel bearbeiten sollte, obwohl der Österreicher seinerseits bereits mehrfach betont hat, dass er sich auf der Sechs sieht.

Sahin scheint die Kritik anzunehmen. Gegen den VfL Bochum stellt der BVB-Coach nun im großen Stil um. Schlotterbeck rückt wieder in die Innenverteidigung neben Waldemar Anton. Dafür rotiert Niklas Süle auf die Bank. Neuzugang Yan Couto feiert sein Startelfdebüt und übernimmt für Schlotterbeck die linke Abwehrseite.

Sabitzer fehlt angeschlagen, für ihn rückt Youngster Jamie Gittens in die Elf. Und auch Kapitän Emre Can darf wieder neben Pascal Groß auf der Sechs beginnen. Felix Nmecha bleibt lediglich ein Bankplatz. Dort nimmt auch Maximilian Beier erneut Platz. Im Vorfeld war über eine mögliche Doppelspitze spekuliert worden. Es bleibt jedoch bei Solostürmer Serhou Guirassy, der nach seinem Treffer gegen Stuttgart in der Vorwoche nachlegen möchte.