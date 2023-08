Atlético: Carrasco vor Blitz-Abschied?

Yannick Carrasco möchte seine Zelte bei Atlético Madrid gerne abbrechen. Nach FT-Informationen ist sich der belgische Nationalspieler mit Al Shabab über einen Wechsel einig. Für den Klub aus Saudi-Arabien gilt es nun, eine Übereinkunft mit den Colchoneros zu finden. Bis zum 20. September ist das Transferfenster im Wüstenstaat noch geöffnet.

Es soll dennoch schneller gehen aus Sicht der Al Shabab-Bosse. So hat Spielervermittler Pini Zahavi die Verantwortlichen in Madrid bereits darüber informiert, dass in Kürze ein konkretes Angebot für Carrasco eingehen wird. Vertraglich ist der 29-jährige Offensivspieler noch bis kommenden Sommer an Atlético gebunden.

Für Diego Simeone wäre ein Abgang des 66-fachen Nationalspielers durchaus ein Rückschlag. Carrasco gehört zum Stammpersonal bei den Rojiblancos. In der laufenden Saison stand er in allen Ligaspielen in der Startelf. Seine Zukunft sieht der flinke Rechtsfuß nun aber in Saudi-Arabien.

Atléticos finanzielle Lage erlaubt es kaum, ein hochdotiertes Angebot abzulehnen. Laut Fabrizio Romano kommt ein Verkauf aber nur infrage, wenn der Deal zeitnah über die Bühne geht. So bliebe noch Zeit, Ersatz zu verpflichten. Der Poker geht also in Kürze schon in die entscheidende Phase.