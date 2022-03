PSG: Neymar-Abgang nach der Saison?

Verletzt war Neymar dieses Mal nicht, als es in der Champions League ans Eingemachte ging. Das Ausscheiden gegen Real Madrid konnte der brasilianische Dribbelkünstler aber auch auf dem Rasen nicht verhindern. Schlimmer noch: Mit einem bösen Fehlpass leitete Neymar Reals Treffer zum 2:1 ein. Im Anschluss an die Partie soll sich der 30-Jährige zudem mit Keeper Gianluigi Donnarumma gefetzt haben.

Den Bossen von Paris St. Germain soll das gar nicht gefallen haben. Laut dem Journalisten Romain Molina, der unter anderem für die ‚BBC‘ und den ‚Guardian‘ arbeitet, ist man in Paris „müde vom Verhalten des Brasilianers und von seinen Leistungen in großen Spielen“. Molina zufolge denkt PSG deshalb nun darüber nach, den 116-fachen Nationalspieler im Sommer abzugeben.

Vertraglich ist Neymar noch bis 2025 am Eiffelturm gebunden. Er selbst kann den Kontrakt per Option sogar noch um eine weitere Spielzeit verlängern. Sollte PSG dem feinen Techniker aber die Freigabe geben, wird es an Interessenten kaum mangeln. Denkbar ist aber auch, dass sich die Wogen in den kommenden Wochen wieder glätten, wenn das bittere Ausscheiden im Achtelfinale der Königsklasse verdaut ist.