Hoeneß will für Undav-Verbleib „ans Äußerste“ gehen

Geht es nach Sebastian Hoeneß, sollte der VfB Stuttgart alles dafür tun, Angreifer Deniz Undav (27) über den Sommer hinaus in Cannstatt zu halten. „Es gibt keine Garantie, dass wir ihn kaufen. Wir sind sehr glücklich mit ihm und sind sicher bereit, ans Äußerste zu gehen, was auch immer das bedeuten mag“, betonte der Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz vor der Begegnung mit dem SV Darmstadt (Samstag, 15:30 Uhr).

Undav ist an die Schwaben bis zum Ende der Saison von Brighton & Hove Albion verliehen. Mit den Seagulls wurde eine Kaufoption vereinbart, die dem Vernehmen nach an leistungsbezogene Parameter geknüpft ist. Demensprechend könnten für den Torjäger (15 Treffer in 21 Partien) bis zu 20 Millionen Euro fällig werden.