Glasner über Trapp: „Win-Win-Verlängerung“

Oliver Glasner ist froh, dass man Kevin Trapp an den Verein binden konnte. Gegenüber ‚Sport1‘ macht Eintracht Frankfurts Trainer klar: „Das ist eine Win-Win-Verlängerung. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit Kevin unsere Ambitionen mit Leben füllen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Nach außen ist das ein tolles Zeichen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Freitag dehnte Trapp seinen Kontrakt bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr aus. Auch in der aktuellen Saison ist der 32-Jährige unangefochtener Stammtorhüter bei den Hessen. In 18 Bundesligapartien behielt er viermal eine weiße Weste, zuletzt am gestrigen Samstag gegen Hertha BSC (3:0).

Lese-Tipp

Frankfurt bindet Osei