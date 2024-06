FC Bayern: Neuer Anlauf bei Chiesa?

Der FC Bayern und Federico Chiesa bandeln bereits seit einigen Jahren miteinander an. So richtig konkret wurde es zwischen den beiden Parteien aber nie. Das könnte sich in den kommenden Wochen ändern, denn offenbar buhlt der deutsche Rekordmeister wieder um den Offensivspieler von Juventus Turin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ steht Chiesa an der Säbener Straße auf dem Zettel. Die Münchner seien einer von mehreren Klubs, die sich um den 26-jährigen Italiener bemühen, so der Pay-TV-Sender. Konkrete Gespräche sind dem Bericht zufolge nach der Europameisterschaft angedacht. Als möglicher Preis werden 30 bis 40 Millionen Euro genannt. Und das, obwohl Chiesa nur noch bis 2025 an Juve gebunden ist.

Lese-Tipp

BVB: Erster Topklub beißt bei Adeyemi an

Die Alte Dame würde jedoch gerne mit dem Leistungsträger verlängern. In der abgelaufenen Spielzeit sorgte Chiesa mit neun Treffern und drei Torvorlagen in 33 Ligaspielen mit dafür, dass Juventus die Qualifikation für die Champions League sicherte. Vielleicht kann Chiesa seinen Wert bei der italienischen Nationalmannschaft während des Turniers in Deutschland ja noch steigern.