Lukaku kündigt Rom-Wechsel an – letzte Details offen

Romelu Lukaku könnte schon in Kürze als neuer Spieler der AS Rom präsentiert werden. Am Rande eines Jugendturniers sagte der 30-Jährige am gestrigen Samstag: „Morgen fliege ich nach Rom, um dort zu unterschreiben.“

Noch ist der Deal aber nicht komplett abgeschlossen. Laut dem ‚Evening Standard‘ haben der FC Chelsea und die Römer den bulligen Stürmer darum gebeten, eine Gehaltskürzung zu akzeptieren. Nicht nur für die kommende Saison, sondern bis zu seinem Vertragsende an der Stamford Bridge im Sommer 2026.

Sollte Lukaku besagte Gehaltskürzung akzeptieren, würden die Blues einer niedrigeren Leihgebühr der Giallorossi zustimmen. Der Verein um Trainer José Mourinho wolle sich die vorübergehenden Dienste des Belgiers sieben Millionen Euro kosten zu lassen, Chelsea sei damit grundlegend einverstanden.