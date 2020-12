Terzic will Moukoko „an sein Limit schieben“

Edin Terzic hat mit Youssoufa Moukoko großes vor. „Er hat so viele gute Dinge gezeigt, aber da ist immer noch so viel Luft nach oben“, zitiert der ‚SID‘ den Trainer von Borussia Dortmund nach der gestrigen 1:2-Niederlage bei Union Berlin, „wir werden versuchen, ihn so weit wie möglich an sein Limit zu schieben.“

Den Hype um den 16-jährigen Wunderstürmer, der seit gestern der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten ist, will der Übungsleiter aber nicht weiter anheizen. „Wenn wir jetzt nach jedem Spiel, nach jeder Aktion, nach jedem Tor anfangen über ihn zu reden – das wird ihm nicht weiterhelfen“, mahnt Terzic.