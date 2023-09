Medien: Barça bereitet nächsten Transfer vor

Im Windschatten des älteren Bruders Iñaki hat sich Nico Williams bei den Profis von Athletic Bilbao etabliert und ist fulminant in die laufende Saison gestartet. In den ersten vier La Liga-Partien sammelte der 21-Jährige ebenso viele Vorlagen. Er könnte einer der Topstars dieser Saison in Spanien werden.

Der Saisonstart wie auch schon die gute vergangene Spielzeit mit insgesamt 15 Torbeteiligungen hat offenbar den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge haben die Blaugrana Kontakt zum Spielerlager aufgebaut. Man wolle frühzeitig einen Deal im kommenden Sommer vorbereiten.

Spannend aus Sicht der Katalanen: Williams‘ Vertrag läuft aus, der baskische Flügelstürmer kommt somit nächstes Jahr ablösefrei auf den Markt. Bilbao will verlängern, doch bislang tut sich in dieser Hinsicht nichts. Eine große Chance für Barça – aber auch für andere Topklubs.