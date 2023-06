Angebot für Icardi im Anflug

Die saudi-arabische Liga könnte bald den nächsten prominenten Namen begrüßen. Laut Fabrizio Romano schielt neben einem weiteren Verein aus dem Wüstenstaat vor allem der Al Taawoun FC auf eine Verpflichtung von Mauro Icardi (30).

Der Tabellenfünfte wolle dem argentinischen Stürmer in Kürze ein mündliches Angebot unterbreiten. In der abgelaufenen Saison war Icardi von Paris St. Germain an Galatasaray verliehen. Zur Meisterschaft der Istanbuler trug der 30-Jährige mit 22 Toren bei. Sein Vertrag bei PSG läuft bis 2024.

