FC Bayern: Hainer lockt Kimmich mit Beckenbauer

Wenn es nach Vereinspräsident Herbert Hainer geht, soll Joshua Kimmich noch lange beim FC Bayern bleiben. Im Interview mit der ‚tz‘ sagt der 70-Jährige: „Ich würde mich freuen, wenn er seine Karriere beim FC Bayern beendet. Er soll mal unser Kapitän werden, und wenn ich mir das so anschaue: Beckenbauer, Matthäus, Effenberg, Kahn, Neuer – wer würde sich da nicht gern einreihen?“

Kimmichs Vertrag läuft zum Saisonende aus, zuletzt legte sich auch Max Eberl mächtig ins Zeug, um den 29-Jährigen an der Säbener Straße zu halten. Der deutsche Nationalspieler ist in seinem zehnten Jahr beim FCB und spielt auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany eine zentrale Rolle. Kimmich verpasste noch keine einzige Minute in dieser Saison.