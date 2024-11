Eberl legt sich ins Zeug: Großes Versprechen an Kimmich

Dass der Vertrag von Joshua Kimmich zum Ende der laufenden Spielzeit ausläuft, setzt den FC Bayern mehr und mehr unter Druck. In den vergangenen Wochen äußerte sich bereits jeder wichtige Name beim Rekordmeister zur Personalie und unterstrich deutlich, dass man alles dafür tue, um Kimmich an der Säbener Straße zu halten.

Gegenüber ‚Sport Bild‘ wiederholt Max Eberl diese Äußerungen und geht sogar einen Schritt weiter. „Wir sagen ihm: Wir wollen mit dir verlängern. Wir sagen, er soll der Kapitän des FC Bayern werden, wenn Manuel Neuer irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht“, so Bayerns Sportvorstand. Eberl führt weiter aus: „Und wir lassen ihn wissen, dass er ein Gesicht unseres Vereins werden soll. Das haben wir ihm klar mitgeteilt, und dahinter stehen wir.“

Wertschätzung gestiegen

Deutliche Worte und eine hohe Wertschätzung für den 29-Jährigen. Insbesondere das Versprechen der Kapitänsbinde darf hoch angerechnet werden. Etwas, das er vor allem in der vergangenen Saison von Seiten des Vereins vermisste. Vielleicht auch deshalb legen sich Eberl und Co. nun so ins Zeug, um Kimmich zur Vertragsverlängerung zu bewegen.

Wirtschaftlich wollen die Verantwortlichen der Münchner dem Mittelfeldspieler auch, soweit es möglich ist, entgegenkommen. So lassen sich zumindest Eberls Worte interpretieren: „Was das Gehalt betrifft und was in der Öffentlichkeit spekuliert wird, dazu kann ich nur sagen: Wir versuchen, mit Josh zu verlängern und werden versuchen, eine Einigung hinzubekommen.“ Zuletzt gab es verschiedene Berichte über mögliche Gehaltseinbußen – und darüber, dass Kimmich diese nicht akzeptieren würde.

Da Kimmich sportlich unter Trainer Vincent Kompany wieder eine deutlich wichtigere Rolle eingenommen hat, befindet er sich in einer komfortablen Verhandlungsposition. Für Eberl ist deshalb wichtig, zeitnah mit dem 97-fachen Nationalspieler einig zu werden. „Das betrifft das Sportliche, das Perspektivische, aber eben auch das Finanzielle“, betont Bayerns Sportchef.