Chelsea schnappt sich Barça-Schnäppchen Guiu

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste von Sturmtalent Marc Guiu. Wie die Londoner mitteilen, wechselt der 18-Jährige vom FC Barcelona an die Stamford Bridge und wird mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Für die Verpflichtung des Youngsters muss Chelsea aufgrund einer Ausstiegsklausel überschaubare sechs Millionen Euro zahlen.

Bis zum Schluss hatte der FC Barcelona versucht, das Arbeitspapier von Guiu noch einmal zu verlängern. Das Angebot der Katalanen über einen Vierjahresvertrag war im Vergleich zur Chelsea-Offerte aber offenbar nicht konkurrenzfähig.

Traum wird wahr

Der Youngster kann seine Aufregung kaum verbergen: „Es ist eine große Freude, bei Chelsea zu unterschreiben, und ich konnte vor der Reise hierher kaum schlafen, so aufgeregt war ich. Schon seit ich klein war, war es mein Traum, in der Premier League zu spielen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hierher zum FC Chelsea zu kommen, und ich werde mein Bestes geben, um für den Verein erfolgreich zu sein.“

In der vergangenen Saison schnupperte Guiu erstmals bei den Barça-Profis rein. In sieben Kurzeinsätzen, zwei davon in der Champions League, erzielte das Sturmjuwel zwei Treffer. Mit seinen Leistungen und dem günstigen Preisschild hatte der junge Rechtsfuß auch den FC Bayern auf den Plan gerufen. Der deutsche Rekordmeister hat aber das Nachsehen.