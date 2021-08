United verkündet Ronaldo-Unterschrift

Die letzten Unklarheiten in der Personalie Cristiano Ronaldo sind beseitigt. Wie Manchester United offiziell bekanntgibt, hat der 36-jährige Superstar einen Zweijahresvertrag im Old Trafford unterzeichnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juventus Turin kassiert eine 15 Millionen Euro hohe Ablöse, die durch Bonuszahlungen um weitere acht Millionen Euro anwachsen kann. Schon am vergangenen Freitag hatte United die Verpflichtung des 36-Jährigen vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen sowie letzter vertraglicher Details vermeldet.

„Manchester United ist ein Verein, der schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich war überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe. Ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford vor ausverkauftem Haus zu spielen und alle Fans wiederzusehen. Ich freue mich darauf, nach den Länderspielen mit dem Team zusammenzuarbeiten und wünsche uns eine sehr erfolgreiche Saison“, sagt CR7.