Schalke: Serdar-Verbleib möglich?

Suat Serdars (24) Zukunft beim FC Schalke 04 ist ungewiss. Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg am gestrigen Sonntag sagte der Torschütze des entscheidenden Treffers gegenüber Sky: „Man weiß nie, was im Sommer passiert. Ich schaue jetzt von Spiel zu Spiel und dann muss man sehen. Auf jeden Fall habe ich noch einen Vertrag.“

Mit 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch sechs ausstehenden Spieltagen ist die Chance auf den Klassenerhalt aus Sicht der Schalker extrem gering. In der laufenden Saison ist Serdar noch einer der Beständigsten bei S04: In 23 Pflichtspielen kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf zwei Tore und zwei Vorlagen. In Gelsenkirchen steht der Rechtsfuß noch bis 2022 unter Vertrag.