Wunschtrainer bekommen: Wolves verpflichten Pereira

Vitor Pereira wird neuer Cheftrainer beim Premier League-Klub Wolverhampton Wanderers. Wie die Wolves über die vereinseigenen Kanäle verkünden, kommt der 56-Jährige von Saudi-Klub Al Shabab in die West Midlands. Am Donnerstag übernahm der Portugiese erstmals die Trainingsleitung. Pereira trainierte bereits Stationen in Europa, Südamerika und Asien. Er unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026.

Wolves-Sportdirektor Matt Hobbs freut sich auf die Zusammenarbeit mit Pereira: „Vitor ist ein sehr erfahrener und versierter Cheftrainer, der seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein. Seine Persönlichkeit, sein Ehrgeiz und seine Führungsqualitäten sind uns aufgefallen und wir sind gespannt, wie er sein Fachwissen hier bei den Wolves einsetzt.“ Dieses wird bereits am kommenden Wochenende benötigt, dann treffen die Wanderers, derzeit auf Platz 19, auf Leicester City (Sonntag, 15 Uhr).