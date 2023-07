Neues Aushängeschild: Vlahovic mit PSG einig

Auch in diesem Sommer steckt Paris St. Germain nicht zurück, sondern investiert massig Geld in neue Spieler. Während für den Defensiv-Verbund bereits namhafte Verpflichtungen in Form von Lucas Hernández (27), Milan Skriniar (28) und Manuel Ugarte (22) für über 100 Millionen Euro eingetütet worden, hält man in Paris mit Hochdruck Ausschau nach einem neuen Topstürmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurden Randal Kolo Muani (24) und Dusan Vlahovic als heiße Kandidaten gehandelt. Mit Letztgenanntem ist sich PSG nun einig geworden. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wurde mit dem 23-jährigen Mittelstürmer ein Fünfjahresvertrag ausgehandelt. Dabei winkt dem Serben ein Jahresgehalt von rund elf Millionen Euro. Eine Einigung mit Juventus Turin steht noch aus – die Alte Dame verlangt 70 Millionen Euro für den Torjäger.

Lese-Tipp

PSG plant Simons-Leihe: Bundesligist in Pole Position

Darüber hinaus wurden dem 21-fachen Nationalspieler, dessen Arbeitspapier bei der Alten Dame noch bis 2026 datiert ist, besondere Zugeständnisse gemacht, die sich um den zukünftigen Status des Spielers beim Wiederaufbau des Nobelklubs drehen. Vlahovic solle eine Neue Ära prägen: Nach Lionel Messi werden auch die Superstars Kylian Mbappé (24) und Neymar (31) mit einer Trennung in Verbindung gebracht.