Düsseldorf verpflichtet de Wijs fest

Fortuna Düsseldorf macht Nägel mit Köpfen und bindet Abwehrspieler Jordy de Wijs langfristig an den Verein. Wie die Rot-Weißen vermelden, kommt der niederländische Innenverteidiger von den Queens Park Rangers und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Bereits die vergangene Rückrunde verbrachte der 27-Jährige bei der Fortuna.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir in dieser wichtigen Personalie frühzeitig zu einem Ergebnis gekommen sind, so dass Jordy den größten Teil des Trainingslagers mit der Mannschaft absolvieren kann. Unser Dank gilt dabei den Verantwortlichen von QPR, mit denen wir stets in einem konstruktiven Austausch standen“, so Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation der Düsseldorfer.