Statt Gladbach: Lazaro nach Lissabon?

Valentino Lazaro erlebte eine durchwachsene Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Verletzungen warfen den flexibel einsetzbaren Außenspieler immer wieder zurück. Doch was aus seinem Leihspiel in Gladbach definitiv in Erinnerung bleibt, ist sein Traumtor im November 2020 gegen Bayer Leverkusen. Nach insgesamt 28 Einsätzen ist der 25-Jährige mittlerweile zu seinem Stammverein Inter Mailand zurückgekehrt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Zukunft in der italienischen Modestadt hat Lazaro jedoch nicht. Nach seinen beiden Leihstationen in Newcastle und Gladbach steht der Österreicher vor einem erneuten Wechsel. In den Plänen des neuen Chefcoachs Simone Inzaghi spielt der Rechtsfuß keine Rolle und der klamme italienische Meister kann jede Einnahme für mögliche Verstärkungen gebrauchen.

Die portugiesische Sportzeitung ‚A Bola‘ bringt mit Benfica Lissabon einen möglichen neuen Arbeitgeber für Lazaro ins Spiel. Bereits in den vergangenen Jahren zeigten die Adler Interesse an dem flinken Techniker, nun könnte es endlich klappen. Im Raum steht eine weitere Leihe mit Kaufoption, ein offizielles Angebot soll es aber noch nicht gegeben haben. Lazaros Vertrag bei den Nerazzurri läuft noch bis 2024.