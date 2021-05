Spalletti Trainerfavorit bei Napoli

Bei der SSC Neapel könnte Luciano Spalletti in Kürze die Nachfolge von Gennaro Gattuso als Cheftrainer antreten. Laut ‚Sky Italia‘ hat sich der 62-Jährige als Favorit der Azzurri herauskristallisiert. Gespräche zwischen Klubpräsident Aurelio de Laurentiis und Spalletti sollen bereits stattgefunden haben. Zuletzt war der Trainerfuchs bis Sommer 2019 bei Inter Mailand tätig und wurde mit den Nerazurri zweimal in Folge Vierter.

Dies wäre auch bei seinem künftigen Arbeitgeber das Mindestziel. Aufgrund eines 1:1-Unentschiedens am letzten Spieltag der Serie A verpasste Napoli die Teilnahme an der Champions League. Coach Gattuso musste daraufhin am Montag seinen Hut nehmen. Bereits einen Tag später wurde der Weltmeister von 2006 als neuer Cheftrainer des AC Florenz präsentiert.