Medien: Osimhen vor Napoli-Wechsel

Victor Osimhen wird sich offenbar der SSC Neapel anschließen. Wie die belgische Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, steht der Wechsel des nigerianischen Offensivspielers in Diensten von OSC Lille kurz bevor.

Profitieren könnte einmal mehr der belgische Erstligist RSC Charleroi. Die Belgier hatten den 21-Jährigen in der Saison 2018/19 vom VfL Wolfsburg ausgeliehen und ihn im Anschluss per Kaufoption für 3,5 Millionen Euro festverpflichtet. Lediglich einen Monat später ging es für 14 Millionen Euro weiter nach Lille. Darüber hinaus wurde offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart, die Charleroi nun mit 15 Prozent an der diesjährigen Ablöse beteiligt.